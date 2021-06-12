أبو زيد: نأسف لمشهد إذلال الناس ولجشع تجار الأدوية

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أبو زيد: ما هو سبب الاعتكاف غير المبرّر لدياب وعدم انعقاد مجلس النواب؟

أطلق النائب السابق أمل أبو زيد صباح اليوم سلسلة تغريدات حول الوضع الحياتي والاجتماعي والصحي الذي يمرّ فيه الناس فقال" مشهد إذلال الناس امام محطات البنزين غير مقبول بتاتاً، وجشع بعض تجار الأدوية والمستلزمات الطبية بلغ حداً لا يتصوّره منطق…إننا نسأل رئيس حكومة تصريف الاعمال عن سبب هذا الاعتكاف غير المبرّر عن دعوة مجلس الوزراء لإتخاذ التدابير والمقررات اللازمة في ظل إنكفاء الرئيس المكلّف وتأخّره المريب في تأليف الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية… أطلق النائب السابق أمل أبو زيد صباح اليوم سلسلة تغريدات حول الوضع الحياتي والاجتماعي والصحي الذي يمرّ فيه الناس فقال" مشهد إذلال الناس امام محطات البنزين غير مقبول بتاتاً، وجشع بعض تجار الأدوية والمستلزمات الطبية بلغ حداً لا يتصوّره منطق…إننا نسأل رئيس حكومة تصريف الاعمال عن سبب هذا الاعتكاف غير المبرّر عن دعوة مجلس الوزراء لإتخاذ التدابير والمقررات اللازمة في ظل إنكفاء الرئيس المكلّف وتأخّره المريب في تأليف الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية…

كما نسأل عن دور مجلس النواب في إقرار التشريعات ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الناس ودوائهم واستشفائهم؟!وأستغرب عدم دعوته لمتابعة قضايا المواطنين وإقرار القوانين الملحّة والضرورية".

وأضاف أبو زيد"في انتظار الإفراج عن ودائع الناس المحتجزة في المصارف اعتباراً من بداية تموز يجب الإسراع في اقرار البطاقة التمويلية للأسر الأكثر فقراً كي تتمكّن من مواجهة التحديات والصمود في وجه هذه الأزمة الخانقة المتراكمة منذ سنوات".وختم" من المعيب البقاء في هذه الدوّامة والتلاعب بالقضايا الحياتية، ثم نستغرب لماذا تنتفض الناس وتنزل الى الشارع؟!".