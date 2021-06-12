living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجمهورية القلقة يتقاسمها ثلثان قويان ويخشاها ثلث هجين لا سند له المثالثة على الباب.. فهل تسرّعها باريس أم يجبهها الفاتيكان؟

12
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أنطوان الأسمر -
قد تكون المثالثة التي طالما حذّر منها المسيحيون وحذِروا منها، أكثر قربا الى التحقق مما تصوّروا يوما. أصلا، تتحقق المثالثة تدرّجا، ممارسةً وبحنكة مشهودة، فيما يبدو جليا أن ثمة من لم يعد يكتفِ بها عرفا، فيسعى الى تثبيتها نصا ودستورا، ويؤسس لها مع كل صباح. واقعٌ يؤدي حكما الى إضمحلال متدرّج للحضور السياسي للمسيحيين مترافقا مع تحللهم ديمغرافيا بفعل السياسات السياسية والإقتصادية التي صيغت قصدا، إما لطردهم من النظام وإما لتهجيرهم تباعا وعلى مراحل. 
 
المثالثة القائمة على تفتيت المناصفة - الحقة لا الشعاراتية- بين المسيحيين والمسلمين، قائمة، إذن، منذ زمن. لم يعد خافيا أنها إنطلقت مع جمهورية الطائف إنتقاما من المسيحيين، ويحرص القائمون عليها على حقنها تباعا في الجسم السياسي اللبناني. كما لم يعد خافيا أن هؤلاء القائمين زادوا تدريجا الجرعات منذ العام 2005، فيما المسيحيون يجاهدون لكي لا يكونوا أو يُصيَّروا أهل ذمة، بدءا حيال السنية السياسية الآفلة، ومن ثمّ إزاء الشيعية السياسية الهوجاء، وراهنا في مواجهة تحالف الثنائي السنيّ – الشيعي النزق. هو تحالف ثابت شرعا وواقعا وممارسة، مهما كابر فرعُه الأول ونفى فرعُه الثاني. 
 
يتّفق الفرعان على تصليب حضورهما في السلطة والحكم، تمهيدا الى الآتي من تسويات ستؤدي حكما وتلقائيا الى إعادة تركيب للنظام وفق ما يجدا في مصلحتهما الملية، فيما يغرق المسيحيون في جمهورية قلقة، دولة من القلق القاتل، في حال وجودية تأفل وتضيق عليهم تصاعدا وصولا الى الإنحلال. وليس أدق من هذا التوصيف سوى ما تثبته الأرقام من تراجع راهن في الحضور الديمغرافي وصولا لى 11% من عدد السكان كع حلول سنة 2080، وفق دراسة لـ"الدولية للمعلومات" عن التوزيع السكاني للبنانيين وفق الطوائف. 
 
يعصف القلق بالمسيحيين من كل الجهات، وجودا وحضورا ودورا وإستمرارا وإضمحلالا، بينما لا يجدون في الشريك، الثنائي السني – الشيعي إياه، تفهّما لقلق الحدَ الأدنى. 
 
ما زادهم بؤساً تفشّي المثالثة في عصب لبنانهم. وآخر مظاهرها التوافق السني – الشيعي على تركيبة الـ888 التي تثبّت القلق المسيحي وتشرّعه. حكومة يُراد لها أن تأتي إنعكاسا لموازين قوى مختل: ثلث للشيعية السياسية وثلث للسنية السياسية وثلث أخير هجين، لا هو ترجمة للمسيحية السياسية لأنها غير موجودة راهنا، ولا هو تأسيس لها لأن العصب المسيحي لم يكن يوما في جعبة واحدة، ولن يكون. 
 
يجد المسيحيون أنفسهم، مرة جديدة، ضحية الثنائية السنية – الشيعية، تلك القائمة على متلازمة الخوف من الفتنة. بمعنى آخر، لا يجد الثنائي بدا من توافقهما فوق كل الشكوك والشبهات التي تحيط علاقتهما البينية، تاريخيا وصولا الى حدث وأد المحكمة الدولية الذي يحصل بتشاركٍ سنّي - شيعي. هو مثال صارخ على أن الجماعتين تعيشان أسيريّ فالقهما التاريخي، أسيريّ متلازمة ستوكهولم حيث الآسر والمأسور متحابان. وهذا الأسْر هو الدافع الذي يحكم علاقتهما، مهما تغرّبا وتناقضا وتقاتلا، بينما المسيحيون، حيث لا فالق يثير القلق الفتنوي، يشكلون عاملا ثانويا لإفتقادهم الدافع الى إقتتال بينيّ، خلافا للفالق المسلم. ولا ضير من جعلهم ملحقا بالتسوية، ليكونوا طبقا مقبّلا تمهيديا للطبق الرئيسي، وربما الخروف المسمّن. 
 
لكن هل تجد المثالثة طريقها الى الشرعية الدستورية، بعدما نالت شرعيتها الواقعية بحكم التقاطع السني – الشيعي، بتسهيل وربما بدفع من الغرب الكاثوليكي لهذه الوصفة القاتلة لمسيحيي لبنان؟
 
لا يخفى القلق المسيحي من التهاون الغربي حيال الإقتسام المتخيل للحكم في لبنان. 
 
ولا يخفى أيضا أن باريس كانت سبّاقة في طرح المثالثة كأحد الحلول المنقذة للنظام اللبناني المتهالك. وشكّل مؤتمر لا سيل سان كلو الشهير (تموز 2007) حاضنا بدائيا لها. حينها إستنفر جان كلود كوسران كل حواسه لإستشعار مدى القبول اللبناني بها كمنصة لتغيّر الصيغة وتغييرها، بعدما لمس من لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين بأن المثالثة تصلح لتكون إطاراً لمعالجة ملف سلاح حزب الله.
فهل تستعيد فرنسا ماكرون الأفكار الفرنسية البسيطة للمسألة اللبنانية المعقدة، فيأتي الحل هلى حساب الجماعة المسيحية، أم يستنفر الفاتيكان ويطلق النفير تنبيها وتحذيرا من إضمحلال آخر واحات التعددية المسيحية في المحيط المسلم؟
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout