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أسرار الصحف ليوم السبت 12 حزيران 2021

12
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البناء

كواليس

توقعت مصادر عُمانيّة تسارعاً في المفاوضات الهادفة للتوصل لاتفاق لوقف النار في اليمن وتوقعت أن يتضمن الاتفاق نشر مراقبين عُمانيين في مطار صنعاء وميناء الحديدة بموافقة طرفي النزاع السعودي واليمني، ولم تستبعد أن يتوسّع دور عمان لمراقبة وقف النار في مأرب والحدود اليمنية السعودية.

خفايا

تقوم الأجهزة الأمنيّة برصد ارتفاع نسبة التصاعد في المشاركة في أعمال قطع الطرقات والاستعداد لمرحلة أشد صعوبة، إذا بقي الفراغ الحكومي وتشير التقارير الأمنيّة الى أن موسم الصيف الذي كان مقدّراً له أن يشهد تدفقاً سياحياً سيشهد سخونة أمنيّة في الشارع بعدما تكفل وضع الكهرباء والبنزين بضرب موسم السياحة.

اللواء

همس

تتصرف سفارات دول كبرى، وكأن صفحة التأليف طويت، وانتقل البحث إلى تزكية شخصية بديلة.


غمز

يمضي مرجع مكلف في اجراء مشاورات، قبل خطوة كبيرة مرتقبة، من شأنها أن تحدث ارتجاجاً واسعاً.

لغز

بالعين المجرَّدة، في خلفية بعض محطات البنزين سوق سوداء، بمائة ألف ليرة لكل 20 ليتراً.

 

الجمهورية

لاحظ زوار مرجع رسمي أنه يبدو مكفهر الوجه في هذه الايام دائما بفعل التعثر السياسي والتقارير التي تصله حول تداعيات الازمات الاجتماعية المتفاقمة.

ممثل مرجع روحي عالمي قال إن اهتمام مرجعيته بلبنان قائمة، قبل حدث روحي سيحصل قريبا وسيستمر بعده بوتيرة أكثر كثافة.

فوجئ مرجع غير مدني بحجم وسخاء تبرعات المنتشرين اللبنانيين للمؤسسة التي يقودها.

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