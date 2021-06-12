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عناوين الصحف ليوم السبت 12 حزيران 2021

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الأخبار

زحلة والبقاع: كارثة بيئية قادمة
محطات الصرف الصحي نحو التوقف: كارثة بيئية قادمة على زحلة والبقاع
‫الدولار بلا سقف بعد تخطيه الـ 15 ألف ليرة: لبنان رهينة سلامة والمحتكرين
برنامج عمل يغازل الأميركيين: الكاظمي يخوض معركة الولاية الثانية
‫لا «زعماء» لإسرائيل بعد نتنياهو: بينت - لابيد على الدرب نفسه

البناء

الضفة وأراضي الـ 48 تحميان القدس… وإيجابيات أميركيّة إيرانيّة… وتفاؤل عُمانيّ في اليمن
حزب الله يتابع تداعيات خطاب السيد بتحرّك المؤسسات… ودياب: هزمني الفساد وحيداً
انفراجات في أسواق البنزين والدواء… وإبراهيم يتابع المساهمة العراقيّة ويَعِد بالكهرباء

اللواء

عهد «السوق السوداء»: الانهيار لا توقفه البيانات ولا العراضات!
الحريري في دار الفتوى اليوم قبل القرار الحاسم.. وتفلُّت هستيري للدولار والأسعار والاحتكار

الجمهورية

الإتصالات متعثرة: لا يريدون حكومة
الأمن الصحي في مهب الانهيار
الانهيار: جوع وعتمة وطوابير ذل.. واستعــجال دولي للحكومة لدرء مخاطر كبرى

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