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قالت مرجعية دينية اسلامية بارزة في مجلس خاص ان الحملة التي يتعرض لها وزير التربية طارق المجذوب على خلفية تعيينه موظفة تابعة للتيار الوطني الحر في مركز تابع عرفاً للطائفة السنية، لا تعدو كونها زوبعة في فنجان.

واشارت المرجعية الى ان الامر لا يتطلب كل هذا الضجيج في خطب الجمعة وادراجه على جدول أعمال اجتماع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، اذ ان الوزير المجذوب عليه ان يسير المرفق العام في وزارته، لان الامتحانات الرسمية على الابواب، والموظفة المذكورة عينت بالتكليف.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المجذوب كان قد اقال سابقا موظفة عونية من مركزها دون ان يلقى الثناء من هؤلاء المزايدين اليوم، على حد قول المرجعية المذكورة.