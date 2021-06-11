بالفيديو والأسماء -"سترايكر" يكشف: أبرز التحويلات المالية إلى الخارج بعد تشرين 2019 !

نشر حساب سترايكر (striker_lb) أسماء سياسيين ورجال أعمال وحجم اموالهم المهربة إلى خارج لبنان منذ وبعد 17 تشرين الأول 2019.
بالنيابة عن الرئيس نبيه بري: 600 مليون دولار
خليل ابراهيم: 55 مليون دولار
نجيب ميقاتي : 270 مليون دولار
مروان حماده: 10 ملايين دولار
وليد جنبلاط : 270 مليون دولار
أنوار الخليل : 65 مليون دولار
علي حسن خليل : 10 ملايين دولار
جوزيف طربيه: 25 مليون دولار
سليم صفير : 300 مليون دولار
نادر الحريري: 16 مليون دولار
هشام عيتاني: 23 مليون دولار
جهاد العرب: 85 مليون دولار
وائل بو فاعور: 17.2 مليون دولار
القاضي سعيد ميرزا: 30 مليون دولار
عدنان القصار : 300 مليون دولار
سمير حنا: 200 مليون دولار
رانيا الخليل ( مساعدة علي حسن خليل ): 3 ملايين دولار
نهاد المشنوق : 6 ملايين دولار
فواد السنيورة: 18 مليون دولار
ناصيف السقلاوي : 15 مليون دولار