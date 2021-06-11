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بالفيديو والأسماء -"سترايكر" يكشف: أبرز التحويلات المالية إلى الخارج بعد تشرين 2019 !

11
JUNE
2021
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نشر حساب سترايكر (striker_lb) أسماء سياسيين ورجال أعمال وحجم اموالهم المهربة  إلى خارج لبنان منذ وبعد 17 تشرين الأول 2019. 

 

بالنيابة عن الرئيس نبيه بري: 600 مليون دولار

خليل ابراهيم: 55 مليون دولار

نجيب ميقاتي : 270 مليون دولار

مروان حماده: 10 ملايين دولار

وليد جنبلاط : 270 مليون دولار

أنوار الخليل : 65 مليون دولار 

علي حسن خليل : 10 ملايين دولار 

جوزيف طربيه: 25 مليون دولار 

سليم صفير : 300 مليون دولار

نادر الحريري: 16 مليون دولار

هشام عيتاني: 23 مليون دولار

جهاد العرب: 85 مليون دولار 

وائل بو فاعور: 17.2 مليون دولار 

القاضي سعيد ميرزا: 30 مليون دولار 

عدنان القصار : 300 مليون دولار 

سمير حنا: 200 مليون دولار

رانيا الخليل ( مساعدة علي حسن خليل ): 3 ملايين دولار

نهاد المشنوق : 6 ملايين دولار 

فواد السنيورة: 18 مليون دولار 

ناصيف السقلاوي : 15 مليون دولار 



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