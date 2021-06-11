بالفيديو والأسماء -"سترايكر" يكشف: أبرز التحويلات المالية إلى الخارج بعد تشرين 2019 !

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نشر حساب سترايكر (striker_lb) أسماء سياسيين ورجال أعمال وحجم اموالهم المهربة إلى خارج لبنان منذ وبعد 17 تشرين الأول 2019.

بالنيابة عن الرئيس نبيه بري: 600 مليون دولار



خليل ابراهيم: 55 مليون دولار



نجيب ميقاتي : 270 مليون دولار



مروان حماده: 10 ملايين دولار



وليد جنبلاط : 270 مليون دولار



أنوار الخليل : 65 مليون دولار

علي حسن خليل : 10 ملايين دولار

جوزيف طربيه: 25 مليون دولار

سليم صفير : 300 مليون دولار



نادر الحريري: 16 مليون دولار

هشام عيتاني: 23 مليون دولار



جهاد العرب: 85 مليون دولار

وائل بو فاعور: 17.2 مليون دولار



القاضي سعيد ميرزا: 30 مليون دولار

عدنان القصار : 300 مليون دولار

سمير حنا: 200 مليون دولار

رانيا الخليل ( مساعدة علي حسن خليل ): 3 ملايين دولار

نهاد المشنوق : 6 ملايين دولار

فواد السنيورة: 18 مليون دولار

ناصيف السقلاوي : 15 مليون دولار





