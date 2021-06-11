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لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت: دياب أكد لنا أنه تحت القانون

11
JUNE
2021
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أعلنت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت في بيان، أن وفدا منها "التقى اليوم، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اليوم، حاملا جملة مطالب منها:

 

1- إعلان 4 آب ذكرى حداد وطني في ظل عدم مبادرة أي احد بالدولة بالمبادرة بذلك خلال اكثر من عشرة أشهر على المجزرة، رغم تكرار مطالبتنا بذلك مرارا وتكرارا.

 

2- الطلب من رئيس الحكومة في حال تم استدعاؤه من قبل المحقق العدلي، تلبية طلبه دون اللجوء للحصانات التي نرفضها أمام فظاعة وهول المجزرة التي ألمت بنا، وقد وعدنا بذلك.

 

3- كذلك طلب الوفد منه تسهيل مهمة استدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية التي تخضع لسلطته، وأبدى استعداده لذلك.

 

4- عرض الوفد المظلومية التي لحقت بجرحى التفجير الآثم وخاصة الذين اصيبوا بإعاقات دائمة أو شبه دائمة، والذين حرموا من التقديمات المالية، وتم الاتفاق على البحث بآلية تعديل القانون بما يضمن حقوق الجرحى".

 

وأشار البيان الى أن "دولته أجاب على هواجس وأسئلة الوفد التي تضمنت سببب تأجيل نزوله الى مرفأ بيروت إبان الانفجار، وأكد للوفد أنه تحت القانون وأنه أدلى بكل ما لديه من قبل دون زيادة ولا نقصان".

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