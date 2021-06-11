الجيش اللبناني يتسلّم آليات عسكرية مقدمة من الصين

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بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان السيد Qian Minjian والملحق العسكري الصيني العميد الركن Zheng Yuchong، والمفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم قبل ظهر اليوم في اللواء اللوجستي حفل تسلّم آليات عسكرية عبارة عن 40 شاحنة و60 جيب وقطع بدل عائدة لها، مقدمة هبة من السلطات الصينية لصالح الجيش اللبناني.



ونوّه السفير الصيني في كلمته بالعلاقة التي تجمع الجيشين الصيني واللبناني، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس مشاعر الصداقة العميقة تجاه شعب لبنان وجيشه.



كما ألقى اللواء الركن إسحق كلمة أشار فيها إلى أهمية الهبة التي تساهمُ في تحسين حركيّة الوحدات المنتشرة على الأراضي اللبنانية.



وفي الختام، تلا اللواء الركن ميلاد إسحق كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفير الصيني، وقدّم له وللعميد الركن Yuchong، درعين تذكاريين تقديراً لجهودهما.