العبسي يلتقي المعلوف وعطالله ويبحث مع المحافظ ابو جودة اوضاع زحلة البقاع

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التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رجل الاعمال رئيس جمعية طلال المقدسي الانمائية طلال المقدسي وبحث معه شؤونا عامة واخرى تتعلق بالطائفة .

واستقبل الدكتور انطوان مسرة وأجرى معه جولة افق سياسية واقتصادية ، والسبل الايلة الى معالجة الاوضاع المتردية عشية لقاء رؤوساء الكنائس اللبنانية مع قداسة البابا في الفاتيكان .

ثم التقى النائب ادي معلوف والوزير السابق غسان عطالله وتركز البحث على الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وقال المعلوف بعد اللقاء :

انها زيارة دورية لصاحب الغبطة واجرينا معه جولة افق بالامور العامة خصوصا تلك الاقتصادية والاجتماعية والسبل الممكنة لتخفيف وطأة الوضع المعيشي واطلعنا غبطته على المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة . واوضحنا له اننا نسهل تشكيل الحكومة على عكس ما يشاع من اننا نسعى للحصول على الثلث زائد واحد او الاستئثار بوزير من هنا او حقيبة من هناك . واننا نريد للرئيس الحريري ان يشكل حكومة اختصاصيين ، ويبدو ان الطرف الاخر لا يريد تشكيل الحكومة ، وهذا كل ما في الامر .

كذلك استقبل السيد جورج مغبغب والاب نضال جبلي ووفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط يضم الأمين العامّ الدكتور ميشال عبس يرافقه الأب نقولا بسترس، الأستاذ إبراهيم طرابلسي، والسيدة نينا حلاق وساندرا باسيل وماريا كركور .

والتقى عصرا محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة وبحث معه أوضاع زحلة والبقاع واطلع منه على الاوضاع العامة .