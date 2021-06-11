كيف سيكون طقس الـweekend؟

ما زال يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة اليوم، لتعود وترتفع قليلاً يومي السبت والاحد.
ويكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الجمعة:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٤ درجة
٢- الجو : قليل السحب مع تكسد السحب وتشكل ضباب على الحبال خلال النهار
٣- الرياح غربية تنشط احياناً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪
٥- الضغط الجوي منخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
السبت: طقس ربيعي اعتيادي
مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا
٢٠-٣٠كم/س
الأحد: طقس ربيعي معتدل
مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احياناً ١٥ - ٣٠كم/س