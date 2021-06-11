عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 حزيران 2021

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الأخبار

نهاية «بور» بيروت!

المرفأ يقترب من الإفلاس

‫نحو قعر الانهيار

‫مفاوضات القاهرة الفلسطينية تتعثّر

البناء

واشنطن تبدأ برفع حزمة عقوبات على إيران رسمياً… ومواجهات في القدس مع «مسيرة هزيلة»

حرب البيانات بين الفريقين الرئاسيين تكشف عمق الأزمة… والمساعي لن تتوقف

جعجع ينتقد مبادرة نصرالله للبنزين الإيرانيّ… وأسئلة عن سبب عدم القيام بمثلها؟

اللواء

سيناريو الإنهيار: اضطرابات على الأرض و«انتداب مالي دولي» على لبنان!





الجمهورية

سوق عكاظ حكومي مغمس بالذل

نظام تمويل للطوارىء السياسية في لبنان

لا انفراج حكوميا قريبا..وماكرون متمسك بمبادرته