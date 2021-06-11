أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 حزيران 2021

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البناء

خفايا

عقّب مصدر سياسيّ على تعليق جعجع حول استيراد البنزين الإيرانيّ بالليرة اللبنانية أنه إذا صدقنا كل تحليل جعجع حول ان الاستيراد يؤمن لحزب الله المساعدة الإيرانية عبرالبنزين فلمَ لا يتوسط جعجع مع السعودية لتفعل ذلك وعدم الدفع بالدولار وحدَه يخفض سعر الصرف فيستفيد اللبنانيون مرتين. وصحتين على قلبه بالعائدات.

كواليس

أبدى إعلاميون استغرابهم لدرجة الالتزام العقائدي لقناة الجزيرة مع جبهة النصرة لدرجة أنها نقلت خبر اغتيال احد قادة النصرة في ادلب عبر رسالة مباشرة تقول إن غارات استهدفت مدنيين و«صودف» مرور مسلحين في المنطقة قاموا بمحاولة إسعاف المدنيين و«صودف» أن بينهم مسؤول النصرة فقتل في الغارة الثانية.

اللواء

همس

لا تخفي دوائر إقليمية معلومات عن تطورات اقليمية - دولية، ذات اتصال مباشر بإعادة إحياء مؤسسات الدولة في لبنان!

غمز

لا ينسق معظم الوزراء مع مسؤول مستنكف، لأسباب يعزوها كل وزير لحسابات خاصة به.

لغز

تساءلت أوساط اقتصادية عن أسباب الغياب الكامل لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، ومؤسسات المجتمع المدني عن مراقبة الارتفاع الجنوني لأسعار السلع؟

الجمهورية

توقفت مصادر مراقبة عند التحركات الشعبية الأخيرة متسائلة: هل هي رسائل مرمزة قبل انتهاء أسبوع الحسم؟

ألغى أحد المسؤولين لقاء مع مجموعة وصفت بأنها من المفكرين ليكتشف أنها مجموعة حزبية من بلد يشهد خضات أمنية كبيرة.

لوحظ أن الهدنة التي طلبها مسؤول يعمل على خط ملف أساس بين جهتين معنيتين بهذا الملف لم يجر الإلتزام بها.