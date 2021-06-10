وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي زار مركز هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر

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زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي مركز هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر في الدامور حيث عقد لقاء جرى خلاله التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر بما يخدم مصلحة أبناء الشوف جميعًا ويرسّخ الاستقرار في المنطقة. كذلك شدد الحاضرون على ضرورة التعاون والوقوف إلى جانب الشوفيين في هذه المرحلة الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

حضر عن التقدمي الاشتراكي عضو مجلس القيادة المحامي وليد صفير ووكيلا الداخلية في الشوف والاقليم الدكتور عمر غنام والدكتور بلال قاسم إضافة الى معتمدي المناطق.

وحضر عن التيار الوطني الحر منسّق القضاء الدكتور ايلي المتني ومساعد المنسق سعيد عويدات وأعضاء الهيئة.