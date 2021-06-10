توضيح من شركة مدكو ردا على بيان مصرف لبنان

A + A -

اعلنت شركة "مدكو" في بيان، انه "بعد البيان الصادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان بتاريخه، والذي تضمن فقرة تتعلق بشركة مدكو، يهم الشركة أن توضح ما يلي: إن شركة مدكو استحصلت فعلا على الإذن المسبق كما جرت العادة من مصرف لبنان لاستيراد باخرتين بحوالي 24 ألف طن كل منهما من مادتي البنزين والديزل. ولقد أفرغت الباخرة الأولى حمولتها بتاريخ 25 أيار، بعد سبعة أيام من الانتظار، وتم توزيعها في السوق فعليا.

أما في ما يخص الباخرة الثانية فلقد وصلت منذ ثلاثة أيام، وإن إفراغ حمولتها ينتظر إجراء المعاملات لدى مصرف لبنان، كما ودفع مستحقات الباخرة الأولى التي تم تفريغها وتوزيعها في تاريخ 25 أيار. والجدير ذكره أنه لغاية تاريخه لم يتم دفع أي من مستحقات هاتين الباخرتين".