مخزومي استقبل السفيرة الفرنسية: الطبقة السياسية التي حكمت البلد لعقود حالت دون نجاح المبادرة الفرنسية

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، السفيرة الفرنسية آن غريو، يرافقها المستشار الإعلامي جان هيلبرون. وبحث معها في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

إثر اللقاء، شدد مخزومي على عمق العلاقات اللبنانية – الفرنسية ومتانتها، مجدداً شكره لفرنسا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وبثّها الأمل في نفوس الشعب اللبناني.

وقال مخزومي إن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تدهور مستمر ، محذراً من مواصلة البعض ممارسة "الدلع" السياسي في وقت يعاني المواطنون كل أنواع القهر والحرمان من أبسط مقومات الحياة، وداعياً إلى المسارعة إلى تشكيل حكومة إنقاذية من مستقلين اليوم قبل الغد. واعتبر أن كل تأخير يدفع ثمنه اللبناني من ماله وصحته، لافتاً إلى أن الطبقة السياسية التي حكمت البلد لعقود حالت دون نجاح المبادرة الفرنسية التي طالبت بتشكيل حكومة إصلاحات تعيد ثقة المجتمع الدولي ببلدنا.