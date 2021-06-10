3 خيارات أمام الراغبين بالإطلاع والاستحصال على الجريدة الرسمية

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صدر عن مصلحة الجريدة الرسمية لدى المديرية العامة لرئاسة المجلس الوز ارء، البيان الآتي:

"نشر المرسوم رقم 7832 الذي قضى بتعدبل المرسوم 11147 تاريخ 14/10/1997 (تحديد تعرفة الاشتراك في الجريدة الرسمية) والمرسوم رقم 2420 تاريخ 23/2/2018 (تحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية الالكترونية)، وبالتوازي تم التعاقد مع شركة دار الكتاب الالكتروني اللبناني ش.م.ل لاصدار الجريدة الرسمية بصورة الكترونية، كما أعطيت التوجيهات من قبل المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزارء لنشر الجريدة الرسمية اسبوعيا على موقع رئاسة مجلس الوزارء،

وعليه، وبهدف تسيير أمور السادة المواطنين وتسهيل اطلاعهم واستحصالهم على الجريدة الرسمية أصبح بإمكانهم الاختيار بين الخيارات التالية:

الخيار الأول: الاطلاع مجانا على الجريدة الرسمية من خلال الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزارء دون امكانية التحميل- Read only(على الرابط الالكتروني التالي: www.pcm.gov.lb

الخيار الثاني: الاستحصال على النسخة الورقية مقابل بدل اسبوعي او اشتراك سنوي محدد على النحو التالي: بدل اسبوعي: ثمن العدد الواحد / 15000/ ل.ل

اشتراك سنوي: للقطاع الخاص داخل لبنان /780,000/ ل.ل

للقطاع الخاص خارج لبنان / 2,762,000 ل.ل

للقطاع العام /500,000/ ل.ل

الخيار الثالث : الاشتراك بالنسخة الالكترونية مقابل بدل سنوي محدد كما يلي:

للقطاع الخاص /750,000/ ل.ل

للقطاع العام / 350,000 /ل.ل.

وتبقى الإشارة أخيرا، إلى أنه، وفي إطار تخفيف عبء التواصل مع مقر مصلحة الجريدة الرسمية الكائن حاليا في السرايا الكبير بسبب الاجراءات الأمنية، تقرر نقل مكاتب المصلحة الى المبنى العائد لمجلس الوزراء في منطقة المتحف، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2021.