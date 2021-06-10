"هذه الجوازات ملغاة".. تحذير من الأمن العام!

A + A -

صدر عن المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي:

"تعلم المديرية العامة للامن العام المواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين وفئة قيد الدرس، أن جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر وجوازات المرور المفقودة او المسروقة، الصادرة بها بلاغات فقدان، تعتبر بحكم الملغاة.

وفي هذه الحال يتوجب عليهم ما يلي:

- عدم جواز استعمال هذه الوثائق التي سبق أن قاموا بالابلاغ عنها أنها مفقودة او مسروقة ومن ثم عادوا ووجدوها.

- إلزامية قيام من عاد ووجدها منهم بتسليمها الى اقرب مركز أمن عام اقليمي، ليصار الى إلغاء بلاغ الفقدان.

- إلزامية التقدم من المراكز الاقليمية للحصول على جوازات سفر أو وثائق سفر أو جوازات مرور بدل تلك الملغاة".