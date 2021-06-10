كتاب DRAMES ET MIRACLESمن رحم انفجار المرفأ

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انبثقت من انفجار الرابع من آب ٢٠٢٠، جماعة drames et miracles الإنسانية التابعة لرعية مار مارون في الجميزة - بيروت، والتي ساعدت وما تزال تساعد منكوبي المنطقة بمبادرتها الإنسانية والإجتماعية.

وبعد مرور عشرة أشهر على كارثة مرفأ بيروت، وبدعوة من كاهن الرعية الخوري ريشار أبي صالح ودعم من راهبات الراعي الصالح وأبناء الرعية وأصدقائها احتفلت رعية مار مارون بمؤلف الكاتبة كلود حداد الذي يحمل اسم الجماعة و يوثّق شهادات عن الأعمال التي قام بها ناشطون إجتماعيون منها.

أقيم الإحتفال في كنيسة مار مارون في الجميزة وحديقتها وشارك فيه كهنة ورهبّان وراهبات سياسيون وممثلون عن هيئات ثقافية وتربوية ونقابية وناشطون إجتماعيون.

الخوري ريشار أبي صالح

القى راعي الإحتفال الخوري ريشار أبي صالح كلمة شكر فيها الله على كل نعمه التي يزرعها في "كل إنسان منّا"، منّوها بالدور الذي قام به شبّان وشابّات يؤمنون بالخير والسلام والمحبة وزرع الفرح في القلوب، مشيدًا بعمل مجموعة من الأشخاص آمنت بلبنان ونهوضه من كلّ الأخطار والويلات المحدقة به وما زالت، وقال: أعني بهم جماعة DRAMES ET MIRACLES التي نجتمع معها وحولها لنحتفل معّا بصدور كتاب يحمل اسمها من توقيع سيدة فاضلة مؤمنة مُحبَة للسلام والخير، عنيت بها السيدة كلود حدّاد التي أرادت توثيق شهادات وأعمال ومبادرات إنطلقت مباشرة بعد الإنفجار المؤلم الموجع الذي ضرب بيروت وأهلها وساكنيها، وقال الأب أبي صالح: الكتاب الذي نحتفل اليوم بصدوره يوثّق العمل الذي قمنا به مع عائلات زرناها في العديد من مناطق العاصمة المنكوبة بحجرها وإنسانها. إنفجار المرفأ لم يدّمر الحجر فقط، بل دمّر القلوب. في زياراتنا لهذه العائلات المنكوبة لمسنا إيمان هذه العائلات الكبير ولمسات وحنان ربّنا لها. هذه القصص وثقناها في هذا الكتاب من خلال شهادات كُتبت بشكل روائي ليتعلّم منه الجميع، خصوصًا أجيال لبنان الغد التي قامت بأعمال تُفرح القلوب من خلال إيمانها ومحبّتها للمساعدة ومبادرات نستطيع أن نتكلّم عنها بكل فخر وامتنان. هذا الكتاب أقدّمه لمن هم مستقبل الوطن والكنيسة.

وقال الأب أبي صالح:نعم هناك منازل رممّت ولكن هناك أشخاصًا لم تعد إلى أهلها وهي في دنيا الحق اليوم، لهم الرحمة ولأهلهم العزاء والصبر. نعم إنفجار المرفأ أصابنا كلّنا مباشرة وبطريقة غير مباشرة، من هنا يكمن دورنا في الرعية والكنيسة لنكون إلى جانب الإنسان كل انسان أصابه الإنفجار بالضرر المعنوي والمادي. نحن لسنا جمعيات ومنظمات غير حكومية التي قامت بأعمال كبيرة تُشكر عليها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان. دورنا الوقوف إلى جانب كل إنسان ليستعيد الثقة بوطنه وارض أجداده، أنه سيقوم مجددًا، كما قام في السابق من تحت الركام.الكتاب الذي نحتفل بصدوره اليوم هو رسالة لجيل لبنان الغد لشباب لبنان وشاباته الذين هم الأمل ببقاء لبنان المزدهر لبنان الثقافة والحضارة والتراث والمدرسة والجامعة والمستشفى، لبنان الإيمان بالله الواحد الآب ضابط الكل.

كلود حداد

وتحدّثت السيدة كلود حداد شاكرة الخوري أبي صالح وكل من عاونها ودعمها وشجعها لوضع هذا الكتاب في متناول أجيال لبنان، وقالت: الكتاب هو عمل توثيقي لمجموعة بدأت عملها وبمبادرات منطلقة من محبّة الإنسان والأخوة بعد كارثة المرفأ. أفراد المجموعة شاهدت وجع الناس ودخلت إلى قلوبهم ومنازلهم المهدمة. هدفنا من هذا الكتاب هو ليبقى ذكرى وعبرة لكل لبناني مؤمن بربه ووطنه. مجموعة DRAMES ET MIRACLES

انطلقت بعملها بإيمان كبير ولم تكن لديها الماديات لتساعد وتدفّق عليها الخير لتقوم بمهمتها. كارثة بيروت على الرغم من الألم الذي زرعته في قلوب كثيرة، أظهرت لنا أن في لبنان أشخاصًا كثيرة تحبّ عمل الخير من دون ضجيج وبمحبة مطلقة. نعم حتى المحتاج يحبّ العطاء وهذا ما لمسناه من خلال عملنا الإنسان الخيري. نعم اللبناني يحبّ الحياة ولما لا، ولكن على الجميع أن يعرف أن اللبناني إنسان وأخ وهو مليء بالحبّ والإيمان وهذا هو الأساس في بناء الإنسان والعائلة وهذا ما يتميز به اللبناني على الرغم من كل الصعوبات التي عاشها ويعيشها. وعلى الرغم من المأساة التي حلّت على بيروت، أقول لولا يد الربّ لكانت الضحايا بالألاف والربّ ألهمنا وألهم الكثيرين لمدّ يد المساعدة وهو الذي زرع المحبة في قلوب الناس والذي يجعل دمعة اللبناني واحدة.

وقالت السيدة حداد: على الرغم من كل شيء ما زال اللبناني صامدًا. وعلى الرغم من كل المشاكل والتحديات التي يعيشها يوميًا اللبناني مليء محبّة لأخيه، وهذا ما شاهدنا منذ اللحظات الأولى لإنفجار المرفأ، كيف تضامن اللبنانيون في مساعدة بعضهم البعض ومساعدة من هم من غير اللبنانيين. الكارثة على الرغم من حجمها الكبير والوجع، جعلتنا نشهد حجم المحبة في قلب اللبناني الموجوع.

وقد ألقيت في المناسبة كلمات باسم راهبات الراعي الصالح للأختين آن وميشلين وللسيد فيليب جبر وللسيدة دنيز بريدي. وتخلّل الإحتفال لوحات موسيقية مع الخوري جوزف ملكون والسيدة باتريسيا بارودي.