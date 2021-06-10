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نداء الوطن: المصارف تُخفّض قيمة السحوبات الشهرية

10
JUNE
2021
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عمدت بعض المصارف امس الى خفض سقف السحوبات بالليرة اللبنانية من حسابات الدولار والليرة ، وذلك بعيد صدور التعميم رقم 158 الصادر عن مصرف لبنان حول التسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية.

بنك بيبلوس أصدر قراراً للحسابات بالليرة او بالدولار والتي تحتسب على سعر 1500 ليرة التي تعادل 50 مليون ليرة، حدد فيه السقف شهرياً لها بخمسة ملايين ليرة لبنانية.

اما الحسابات ما بين 50 مليون ليرة و200 مليون ليرة بات يحق لهم فقط سحب 8 ملايين ليرة شهرياً من كل الحسابات اكان من حساب اللولار على سعر 3900 او من حساب الليرة، اي تم دمج قيمة الحسابات كلها. وكان يحق للمودع لدى بنك بيبلوس بسحب نحو 25 مليون ليرة شهرياً اي 3 آلاف دولار على سعر 3900 ليرة و 10 ملايين ليرة من حساب الليرة اللبنانية.

أما أصحاب الحسابات التي تتراوح بين 200 و 500 مليون ليرة فيحق لهم سحب 12 مليون ليرة شهرياً، وتلك التي تفوق الـ 500 مليون ليرة فيحق لهم سحب 20 مليون ليرة.

بنك عوده والذي كان قد رفع سحوباته الشهر الماضي بالدولار الى 2000 دولار شهرياً وفق سعر صرف 3900 ليرة أوقف أمس العمل به وتم تحديد السحوبات الشهرية بـ6 ملايين ليرة كحدّ اقصى بدلاً من 7,800 مليون ليرة. بدوره بنك لبنان والمهجر خفّض قيمة السحوبات الشهرية من 25 مليون ليرة الى 15 مليون ليرة. وبنك انتركونتيننتال لبنان خفّض أيضاً السحوبات من مليون ليرة شهرياً الى 500 ألف ليرة وCredit bank خفض قيمة السحوبات المسموح بها شهرياً من مليونين الى مليون ليرة لبنانية.

أما البنك اللبناني الفرنسي فتراجعت قيمة السحوبات لحسابات الدولار من 15 مليون ليرة شهرياً الى 5 ملايين ليرة شهرياً . وبالنسبة الى بنك سوسيته جنرال في لبنان فحددها بـ3 ملايين ليرة أسبوعياً و6 ملايين ليرة شهرياً .

 

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