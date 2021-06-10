عناوين الصحف ليوم الخميس 10 حزيران 2021

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البناء : بايدن الى أوروبا لأسبوع يتوّجُه بلقاء بوتين …ومواكبة تطور مفاوضات النووي في نهاياتها / المسار الحكومي والإصرار على مواصلة مساعي الحلحلة … وجريمة كفتون أمام القضاء/ مصادر الخليلين : تم إنجاز التوافق على توزيع الحقائب وبقي منح الثقة وتسمية الوزيرين/

الديار : ماراتون الحكومة على وقع طوابير البنزين ... وبري حذر « تيصير الفول بالمكيول»

نداء الوطن : نقاشات "البيّاضة" تدور في "دوائر مفرغة"

"زيت النفط" العراقي: ما تقول "فيول" تيصير بالمكيول!

اللواء : باسيل لم يرتوِ من «لعبة التعطيل» وقيادات «الثنائي» منزعجة!

احتجاجات ليلاً على طوابير الإذلال.. ومؤتمر باريس لدعم الجيش الخميس المقبل



النهار : مناورات ولا اختراق والأزمات الخانقة تتصاعد



الجمهورية : لقاءات .. فإيجابيات وهمية .. فخيبات



the daily star: Political activity intensified to break govt impasse

l'orient le jour : Le calvaire des Libanais face à la pénurie de médicaments