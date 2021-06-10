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الديار : مصادر الخليلين : اجواء اللقاء مع باسيل كانت ايجابية

10
JUNE
2021
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بعض ما جاء في مانشيت الديار : قالت مصادر الخليلين ان اجواء اللقاء مع باسيل كانت ايجابية، لكنها اشارت الى ان هناك نقطة او نقطتين لم تحسما .

 

واكد مصدر مطلع في هذا المجال ان هناك اتصالات ولقاءات ستجري لاستكمال الاجواء الايجابية وان الامل في حسم كل النقاط للوصول الى الحلول الناجزة.

 

وكانت المعلومات التي وزعت عن لقاء البياضة بين باسيل والخليلين تحدثت عن اجواء جيدة وقالت انه» تم تبادل افكار واقتراحات باجواء ايجابية حققت تقدما من شأنه تسهيل تاليف الحكومة من ضمن الاصول الميثاقية والدستورية وبحسب قواعد المبادرة الفرنسية «.

 

وذكرت مصادر مطلعة للديار ان النقاش دار في جو افضل من اللقاء الذي سبقه وانه اتسم بالايجابية وتناول التفاصيل التي نوقشت في لقاء عين التينة بين بري والحريري .

 

واضافت ان مقاربة عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين احرزت تقدما بموافقة باسيل على مشاركة الاطراف بطرح مجموعة اسماء مسيحية وان يختار الحريري منها اسمين لوزارتي الداخلية والعدل . غير ان الرئيس المكلف كان اكد انه يرفض حجب تسمية الوزيرين المسيحيين عنه وان من حقه ان يسمي هو بموافقة الرئيس عون .واضافت المعلومات ان الحريري يمكن على الاقل ان يوافق على تسمية وزير مسيحي ويختار الثاني من مجموعة اسماء مطروحة .

 

وبالنسبة لوزارة الطاقة فان باسيل جدد القول ان التيار غير متمسك بها لكنه رفض اسنادها الى المردة . وتردد ان هذه العقدة باتت بحكم المحلولة باسناد الاتصالات للمردة واعطاء الطاقة لطرف اخر، بحسب معلومات الديار.

 

وفي شأن شرط الحريري الموافقة على صيغة ال٨،٨،٨ واشراك التيار في التسمية مقابل منح التيار الثقة للحكومة قالت المعلومات ان باسيل بقي على موقفه متسائلا كيف يمكن وضع هذا الشرط المسبق بينما الرئيس المكلف يقاطع التيار، وذكّر ايضا ان التيار لم يسم الحريري في الاستشارات النيابية .

 

لكن باسيل حرص على تكرار ما قاله في جلسة مجلس النواب الاخيرة ان بغض النظر عن موضوع الثقة سنكون مع الحكومة والى جانبها ومن الداعمين لها في برنامج اصلاحي شامل يحاكي متطلبات توفير الدعم للبنان والمصلحة الوطنية .

الديار
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