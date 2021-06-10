"عين التينة" نقلاً عن بري : الجو ايجابي حتى الآن

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بعض ما جاء في مانشيت الديار : بقي الرئيس بري في جو ايجابي بحذر ، ونقلت مصادر عين التينة للديار امس عنه قوله ان الجو ايجابي حتى الآن، وانه متمسك بالمثل المعروف الذي يكرره دائما « ما تقول فول تيصير بالمكيول».

واعربت المصادر عن ارتياحها لاجواء التهدئة التي سادت، مشيرة الى ان رئيس المجلس استأنف حركته الناشطة بعد ذلك اكان من خلال اتصالاته المباشرة التي اجراها ام من خلال حركة الخليلين، لكن الامور تبقى في خواتيمها املا في استكمال الاجواء الايجابية باتجاه التوصل الى الاتفاق الناجز على التشكيلة الحكومية .