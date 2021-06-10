"التيار" : رئيس الجمهورية وباسيل غير متمسكين بتسمية الوزيرين المسيحيين

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بعض ما جاء في مانشيت البناء : تشير أوساط التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى ان «رئيس الجمهورية وباسيل غير متمسكين بتسمية الوزيرين المسيحيين، لكنهما يرفضان أن يسمّيهما الحريري، وبالتالي لا مشكلة بالاتفاق على أسماء مستقلة توافقية من أصحاب الاختصاص والكفاءة والخبرة».

ولفتت إلى أن «البطريرك الراعي رفض الدخول بتسمية مرشحين محسوبين عليه». وتتهم الأوساط الرئيس المكلف بالتهرب بوسائل عدة من التأليف لأسباب خارجية تتعلق بعلاقته مع السعودية، ويرمي تهمة التعطيل على عون وباسيل من خلال تقصد التمسك بتسمية الوزيرين المسيحيين لعلمه المسبق برفض بعبدا لهذا الأمر الحساس لدى الطائفة المسيحية».

وتعوّل المصادر على ضيق خيارات الحريري وخشيته من خسارة موقعه ما سيدفعه للتنازل إضافة الى اعتقاد الاوساط بان الرئيس بري سيضغط على الحريري للتنازل كي تنجح مبادرته، هذا إن كان قرار التأليف بيد الحريري، بحسب ما تقول أوساط التيار.