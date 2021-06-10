"عين التينة" : بري لن يستسلم

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بعض ما جاء في مانشيت البناء : اشارت مصادر عين التينة لـ»البناء» الى ان «الرئيس بري ماضٍ حتى النهاية بمساعيه ولن يستسلم ويبذل قصارى جهده ويستخدم كافة اوراق الصغط على الافرقاء للتوصل الى حل للأزمة الحكومية، لكنه يعمل على قاعدة تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، وتحدثت المصادر عن أجواء إيجابية تحتاج الى متابعة لإنضاج طبخة الحكومة.

وعن المدة الزمنية لاستمرار المساعي التي يقودها بري اوضحت المصادر أن «الرئيس بري كان واضحاً بتحديد مدة أسبوع للتوصل الى حل لأن الأمور لم تعد تحتمل اكثر ووضع البلد من سيئ لأسوأ يوماً بعد يوم».

وعما سيكون عليه موقف رئيس المجلس فيما لو وصلت الأمور الى طريق مسدود وهل سيعلن فشل المبادرة أم هناك أوراق أخرى في جعبته قالت المصادر: «الى حينه وبناء على التطورات يبنى الموقف واتخاذ القرار المناسب».

فيما تحدثت المعلومات عن أن بري «سيقترح على كل من عون والحريري أسماء مسيحية بالتنسيق مع البطريرك الراعي لاختيار وزيرين منها، لفتت المصادر الى ان لدى بري آلية معينة وأفكاراً لحل هذه العقدة».