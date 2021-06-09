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قيادة الجيش نعت عميداً متقاعداً

9
JUNE
2021
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، العميد المهندس المتقاعد ميشال اسطفان، "الذي توفي بتاريخ 9/6/2021.

ووزعت نبذة عن حياته، جاء فيها:
"- من مواليد: 10/10/1960- صفاريه- جزين - جزين.
- تطوع في الجيش بتاريخ 6/12/1983، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6/12/1983، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد، اعتبارا من 14/6/2011.
- حائز أوسمة عدة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.
- تابع دورات دراسية عدة في الداخل.
- متأهل وله أربعة أولاد".

وأعلنت أن "جثمانه ينقل غدا، الساعة 10.30، من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار جرجس- صفاريه- جزين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 ويوارى في الثرى بمدافن البلدة المذكورة".

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف الآتية:
- زوجة الفقيد فريدا نمور: 760115 /03
- إبنه المهندس كريستوف: 760119 /03
- إبنه المهندس فريدريك: 194505 /03
- إبنته المحامية إدويناليز: 439922 /70
- إبنة الفقيد الآنسة كريستينا: 452610 /76
- شقيقه العميد طبيب الأسنان المتقاعد روجيه اسطفان: 080813 /03".

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