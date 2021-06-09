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عجاقة للـtayyar.org: هذه هي أسباب ارتفاع الدولار

9
JUNE
2021
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أكد الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة للـtayyar.org أن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء، يعود بالدرجة الأولى الى عوامل سياسية تؤثر بشكل مباشر على هذه السوق.

وأضاف عجاقة:"أما العامل الثاني، فهو المضاربة التي نتجت عن المراهنات على ارتفاع التضخم نتيجة تعميم مصرف لبنان بحكم أن المجلس المركزي خفّض الاحتياط الالزامي أي نقص الدولار، وسيضخ كتلة نقدية بالليرة اللبنانية بين 26 و27 تريليون ليرة. ويراهن المضاربون على أن المودعين سيعمدون الى تحويل الليرة الى الدولار بمجرد الحصول عليها في السوق السوداء". 

وحمّل عجاقة المعنيين مسؤولية عدم مكافحة السوق السوداء التي تعبث يأمن الدولة وبالأمن الغذائي للمواطن اللبناني، وتطاول بشكل مباشر في كل يوم وكل لحظة، حياته وقوته ومتطلباته الأساسية.

أما في ما يتعلّق بما حكي عن أن وزارة المال تقوم بشراء الدولار من السوق السوداء لأن مصرف لبنان لا يعطيها تسهيلات بالعملة الأجنبية، فاستبعد عجاقة الأمر واصفاً إياه بالمضاربة على الليرة اللبنانية من قبل السلطات الرسمية، أي وزارة المال، داعياً الى الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات وذلك لإعادة الثقة الى الأسواق.

وختم عجاقة بالقول:"اذا لم تتشكل الحكومة المطلوبة فإن الفوضى في انتظار اللبنانيين والدولار الى مزيد من التخبّط في السوق السوداء".

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