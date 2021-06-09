خاص - ماذا ينتظر رئيسي الجمهورية ومجلس النواب وقيادة حزب الله من الحريري؟

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أفادت مصادر خاصة لtayyar.org ان الاجتماع الايجابي الذي عقد امس في دارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في البياضة بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومعاون رئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ورئيس جهاز الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، قد افضى الى الاتفاق على الأسس التي ستتشكل عليها الحكومة، وهي اعتماد المنهجية العلمية التي سبق أن وضعتها رئاسة الجمهورية واحترام الاصول الدستورية ومعايير العدالة في توزيع الوزارات، بالإضافة الى احترام المبادرة الفرنسية.

فيما ينتظر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وقيادة حزب الله، جواب الرئيس المكلف سعد الحريري، ليتخذ قراره، علماً ان لا سبب لديه ليرفض ما تم الاتفاق عليه، وإلا بذلك يكون رافضاً تشكيل الحكومة.