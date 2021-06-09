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تعميم لوزير التربية بشأن الإفادات الجامعية

9
JUNE
2021
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب تعميماً حمل الرقم 9/م/2021 يتعلق بمصادقة الإفادات الجامعية

وجاء في التعميم: “بناء على القانون رقم 285 /2014 تاريخ 30/4/2014 ( الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، بناء على توصية مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته رقم 7/2020 تاريخ 12/11/2020، نؤكد على أن أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي تصادق على صحة خاتم الجامعة وتوقيع

المسؤول الأكاديمي المعتمد بالنسبة للإفادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاص للاختصاصات المرخصة والتي تتلخص بالشهادات التالية : الإجازة، الماستر والدكتوراه على أن تلتزم الجامعات بوضع عبارة “غير قابلة للمعادلة” على بقية الإفادات التي تصدرها كإفادات التعليم المستمرة، الإختصاص، الخبرة وغيرها ليصار إلى مصادقتها،

ونشير إلى ضرورة الإلتزام التام بالتعميم رقم 33/ م / 2020 تاريخ 24/11/2020 لجهة قبول وتسجيل الطلاب وعلى تحمل مؤسسات التعليم العالي الخاص كامل المسؤولية القانونية المترتبة على الإفادات والشهادات التي تصدرها، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة رقم 63 من القانون 285/ 2014″

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