النائبان صحناوي وترزيان بحثا الأوضاع الأمنية في بيروت الأولى مع وزير الداخلية

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التقى نائبا تكتل لبنان القوي نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي وبحثا في سبل الاسراع في توزيع التعويضات التي اقرتها بلدية بيروت الى متضرري انفجار المرفأ.

كذلك تم التطرق الى المواضيع الامنية كعمليات السرقة مثلاً، وخصوصا في منطقة بيروت لاسيما الاشرفية والرميل والمدور والصيفي وشدد النائبان على ضرورة زيادة المراقبة والدوريات للحفاظ على امن السكان وطرحا بعض الافكار في هذا المجال.

ملف المتعاقدين مع بلدية بيروت حضر في اللقاء ايضا من باب اعادة تعزيز عمليات الصيانة وايجاد حلول لمشاكل الفارق في سعر الصرف حتى لا تزيد مشاكل المواطنين في حال استمرار وقف الاعمال.