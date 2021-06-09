المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: دورة تدريبية للعاملين حول أسس المفاوضات وسبل نجاحها

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نظمت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث (UNITAR)، لقاءات حول "أسس المفاوضات وسبل نجاحها" على مدى يومين، شارك فيها عدد من المستشارين والعاملين في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وقد شكر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير مؤسسة UNITAR والمفاوض الدولي مروان مرعي على تعاونهما في سبيل إنجاح هذه الدورة، والتي تساهم في تعزيز قدرات الموظفين والعاملين، على الصعيدين المهني والشخصي.

وخلال لقاءات الدورة، تولى السيد مرعي، مؤسس مجموعة ADNالعالمية التي تعنى بتخريج مفاوضين دوليين في شتى الحقول والمجالات التفاوضية، القاء المحاضرات وإدارة اللقاءات الافتراضية عبر الفيديو، وقدّم ابرز الأسس التي تقوم عليها المفاوضات على المستويات كافة، وعدد اهم النقاط والمعطيات الضرورية لانجاح أي عملية تفاوضية.

تجدر الإشارة الى ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تحضر لدورات تدريبية أخرى بهدف تعزيز خبرات العاملين فيها في مختلف المجالات.