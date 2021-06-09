رئيس الجمهورية اكد دعمه الكامل للقطاع التربوي الذي هو رافعة أساسية للبنان ولاقتصاده

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وزير التربية: اطلعنا الرئيس عون على آلية انهاء العام الدراسي والتحضير للامتحانات الرسمية التي نأمل النجاح فيها لأنها استحقاق وطني بامتياز

نقل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ظهر اليوم، "دعم رئيس الجمهورية الكامل للقطاع التربوي بكل مكوّناته"، واصفا إياه ب"القطاع الحيوي للبنان، الذي هو رافعة أساسية للبلد ولاقتصاده."

واكد الوزير المجذوب "انه ستكون لدينا امتحانات رسمية، لأن الأمر اساسي للبنان، ومن الواجب اجراؤها،" آملا "النجاح في هذا الاستحقاق الوطني بامتياز."

وكان الرئيس عون استقبل الوزير المجذوب، الذي رافقه مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور فادي يرق ومديرة الارشاد والتوجيه في الوزارة

السيدة هيلدا خوري، حيث كان عرض للترتيبات التي اتخذتها الوزارة لانهاء العام الدراسي، والتحضيرات الجارية لاجراء الامتحانات الرسمية.

تصريح الوزير المجذوب

وبعد الاجتماع ادلى الوزير المجذوب بالتصريح التالي الى الصحافييّن: "اطلعنا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على آلية انهاء العام الدراسي الراهن للصفوف الانتقالية، بحيث يتنهي التدريس نهاية حزيران. كذلك اطلعناه على أجواء التحضير للامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة. واضافة الى ذلك، وضعنا فخامته باجواء التحضيرات للعام الدراسي القادم بشؤونه وشجونه. وقد عبّر فخامة الرئيس عن دعمه الكامل للقطاع التربوي بكل مكوّناته، وشدد على دعم هذا القطاع الحيوي للبنان، والذي هو رافعة أساسية للبلد ولاقتصاده. ولا ضير من التذكير بدعم دولة رئيس مجلس النواب ودعم رئيس الحكومة للمحافظة على الشهادات الرسمية."

وختم: "سيتم استكمال الملف التربوي مع دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة، ومع الرئاسات الثلاث في القريب العاجل."

وسئل هل من تأكيد على اجراء الامتحانات الرسمية، وكيف سيتم التعاطي مع هذا الامر عمليا، في ظل جائحة كورونا، فأجاب: "الأكيد انه ستكون لدينا امتحانات رسمية، لأن الأمر اساسي للبنان، ومن الواجب اجراؤها. بالإضافة الى ذلك، فإنه يتم العمل على الآليات لتكون الأمور واضحة مع المدير العام والوحدات الإدارية والسيدة خوري، لتتأمّن لدينا الأمور الصحيّة من وقاية وإجراءات محترمة. ونأمل انه بتعاوننا وبدعمكم الإعلامي سننجح في هذا الاستحقاق الوطني بامتياز."