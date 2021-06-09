الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء السويد والصين والفيليبين

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شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفيرة مملكة السويد السيدة ANN DISMORR، سفير الصين السيد تشيان مينجيان، وسفير الفيليبين RAYMOND REYES BALATBAT.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السيدة عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيّا سفير كل من الدول الثلاث العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدموا اليوم اوراق اعتمادهم:

سفيرة مملكة السويد السيدة ANN DISMORR

- انضمت الى وزارة خارجية بلادها في العام 1981، وتولت رئاسة بعثة سفارة بلادها في لبنان منذ أيلول 2020.

- شغلت منصب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بين عامي 2015-2020.

- تولت منصب مستشارة ديبلوماسية للمبعوث السويدي الخاص الى مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

- نشرت في العام 2008 كتابا حول تركيا وعلاقاتها مع أوروبا والشرق الأوسط.

- شغلت بين عامي 2012-2014 منصب مديرة الاونروا في لبنان.

- تقلبت في مناصب عدة أحيث كانت سفيرة لبلادها لدى كل من الصومال ورواندا وبوروندي وجزر سيشيل والقمر.

- كما شغلت منصب رئيسة القسم الدولي لدى البرلمان السويدي بين عامي 2006و2009.

- عملت مستشارة لدى بعثة بلادها في الأمم المتحدة في جنيف، بين عامي 1995-1999، واهتمت بحقوق الانسان.

- حائزة على شهادة دكتوراة من جامعة يال الأميركية في العلوم السياسية، واجازة في الفنون من جامعة ستوكهولم.

- لها مؤلفات عديدة ومقالات في عدد من كبريات الصحف العالمية.

سفير الصين السيد تشيان مينجيان

- من مواليد مقاطعة تشجيانغ عام 1975.

- حائز على ماجستير في القانون.

- تقلب في مناصب عدة حيث عمل موظفا في وزارة خارجية بلاده بين عامي 1997-1998.

- ثم عين ملحقا لسفارة الصين في لبنان بين 1998-2002

- تولى منصب ملحق ثم سكرتير ثالث ونائب رئيس قسم في إدارة غرب آسيا وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الصينية بين عامي 2002-2006.

- عيّن مستشارا في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2013-2015.

- عيّن في ما بعد مستشارا ورئيس قسم في إدارة غرب آسيا وشمال افريقيا في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2015-2019، قبل ان يعيّن نائبا لمدير عام إدارة غرب آسيا وشمال افريقيا في الوزارة عينها منذ العام 2019.

سفير الفيليبين RAYMOND REYES BALATBAT

- حائز على إجازة في الفنون قسم اللغة الإنجليزية وادابها من كلية الفنون واللغات التابعة لجامعة الفيليبين.

- حائز على ماجستير في إدارة الامن القومي من كلية الدفاع الوطني التابعة للجامعة عينها.

- تقلب في مناصب إدارية عديدة.

- عيّن بين عامي 1999-2002 سكرتيرا ثالثا ونائبا للقنصل لدى سفارة بلاده في المملكة العربية السعودية.

- بين عامي 2003-2005 عيّن سكرتيرا ثانيا وقنصلا لسفارة بلاده في اندونيسيا.

- بين عامي 2008-2011 عيّن سكرتيرا اول وقنصلا عاما لسفارة بلاده في بروناي.

- بين عامي 2014-2016 عيّن مديرا لقسم جنوب أوروبا التابع لادارة الشؤون الأوروبية في وزارة خارجية بلاده.

- منذ العام 2017 تولى منصب المدير التنفيذي لمكتب الشرق الأوسط وافريقيا في وزارة خارجية بلاده.