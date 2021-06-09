جريمة مروّعة في زحلة .. خنقها وقتلها!

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أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنه "بتاريخ 4/6/2021 عثر على جثة امراة مجهولة الهوية داخل بستان في محلة المدينة الصناعية -زحلة، وقد تبيّن بعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي أنّها قتلت خنقأ بعد تعرضها لضربة قوية على رأسها وصدرها، كما اتّضح أنها حامل بالشهر الخامس.



على الفور، باشرت شعبة المعلومات الكشف على مسرح الجريمة، وجمع المعلومات لكشف الملابسات، حيث تبين أنّ الضحيّة تدعى: ع.م. (مواليد عام 1980، سورية الجنسية)

من خلال المتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية المشتبه به في تنفيذ جريمة القتل وهو المدعو:



ب.ح. (مواليد عام 1980، سوري الجنسيّة)

وبأقل من ساعتين على اكتشاف الجثة، قامت دوريات الشعبة بمداهمة منزل المشبه به في محلة الدلهمية - زحلة حيث تمكنت من توقيفه.



بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، اعترف أنه كان على علاقة غرامية مع المغدورة، وقد قام بضربها على رأسها ثم قتلها خنقاً بواسطة الوشاح الذي كانت ترتديه بعد أن علم أنها حامل منه، وأنّها رفضت إجهاض الجنين.



أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".