عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 حزيران 2021

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البناء : نتنياهو يرضخ لتهديدات المقاومة ويؤجّل المسيرة إلى الثلاثاء… والثقة بالحكومة الجديدة الأحد / نصرالله يحذّر من حماقة تجرّ للحرب… ويلوّح باستيراد المحروقات… والانتخابات في موعدها / لقاءات مكثّفة لحلحلة العقد الحكوميّة… ومقترحات جديدة… وبرّي يشير لأسبوع حاسم /

الديار : الدولار يحلق مجددا ويلامس عتبة الـ١٤ الفا.. اضراب شامل الثلاثاء

ساعات حكومية حاسمة وترقب زيارة الحريري الى بعبدا

«المركزي» يصدر تعميمه المنتظر: الدفع بالدولار نهاية الشهر



نداء الوطن : الحريري "يدرس خياراته"... وباسيل يستعجل "الاعتذار"

نصرالله يرفض تبكير الانتخابات ويوبّخ أكثريته الحاكمة: "وينيّه الدولة"؟

اللواء : سباق الخيارات العاصفة: فلتان الشارع أو حكومة الفرصة الأخيرة!

نصر الله يلوّح باستيراد البنزين من إيران.. وإعلان انتفاضة المحامين لإقرار القضاء المستقل



النهار : عون ينتظر... ونصرالله يستورد النفط الإيراني!

الجمهورية : الحريري يرفض الاعتداء على صلاحياته



the daily star : Berri: Decisive week for Cabinet formation





l'orient le jour : Ce qu'il faut savoir sur le complexe mécanisme de la BDL pour transformer des « lollars » en dollars