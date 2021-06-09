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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 حزيران 2021

9
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البناء : نتنياهو يرضخ لتهديدات المقاومة ويؤجّل المسيرة إلى الثلاثاء… والثقة بالحكومة الجديدة الأحد / نصرالله يحذّر من حماقة تجرّ للحرب… ويلوّح باستيراد المحروقات… والانتخابات في موعدها / لقاءات مكثّفة لحلحلة العقد الحكوميّة… ومقترحات جديدة… وبرّي يشير لأسبوع حاسم /

 

 

 

 

الديار : الدولار يحلق مجددا ويلامس عتبة الـ١٤ الفا.. اضراب شامل الثلاثاء
ساعات حكومية حاسمة وترقب زيارة الحريري الى بعبدا
«المركزي» يصدر تعميمه المنتظر: الدفع بالدولار نهاية الشهر

 

 

 


نداء الوطن : الحريري "يدرس خياراته"... وباسيل يستعجل "الاعتذار"
نصرالله يرفض تبكير الانتخابات ويوبّخ أكثريته الحاكمة: "وينيّه الدولة"؟

 

 

 

 

اللواء : سباق الخيارات العاصفة: فلتان الشارع أو حكومة الفرصة الأخيرة!
نصر الله يلوّح باستيراد البنزين من إيران.. وإعلان انتفاضة المحامين لإقرار القضاء المستقل

 

 

 


النهار : عون ينتظر... ونصرالله يستورد النفط الإيراني!

 

 

 

 

الجمهورية : الحريري يرفض الاعتداء على صلاحياته

 

 

 


the daily star : Berri: Decisive week for Cabinet formation

 

 



l'orient le jour : Ce qu'il faut savoir sur le complexe mécanisme de la BDL pour transformer des « lollars » en dollars

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