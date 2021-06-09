أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 حزيران 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدير تغيّر السياسات تجاه الملف الفلسطيني ضمن ثنائية إنهاء تركة الرئيس السابق دونالد ترامب بالتوازي مع تقديم مزيد من الضمانات بالحماية لكيان الاحتلال، ووضعت فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية ومنع وصول التمويل لقوى المقاومة في هذا الإطار.

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن ثمّة مقترحاً جديداً قيد التداول في ما يخصّ آلية اختيار الوزيرين الأخيرين في الحكومة، يتجاوز إشكاليّة الصلاحيّات والأبعاد الطائفيّة في التسمية، يشكل الموقف منه اختباراً فعلياً لنيات فريقي النزاع الرئاسي تجاه مسألة تشكيل حكومة جديدة.

نداء الوطن : خفايا

تبين ان كتاب مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي الموجه الى رئيسة الأطباء ليلى الهبر والمتضمن طلب عدم تخطي عدد الموافقات على طلبات الاستشفاء التي ستعطى في عام 2021 الـ 200 ألف موافقة، جاء على خلفية مطالبة المستشفيات الخاصة بتحجيم سقف خسائرها.

ارتفعت تسعيرة الاكراميات في الدوائر المالية والعقارية بسبب تدهور الليرة في ظل غياب اي رقابة من وزارة المالية والتفتيش المركزي والأجهزة الامنية.

علم ان وفداً يمنياً رسمياً يقوم بزيارة هي الرابعة للبنان للمطالبة باستعادة الاموال التابعة للحكومة اليمنية في المصارف والتي تقدر بـ 256 مليون دولار كانت وضعتها الحكومة اليمنية لحمايتها من سيطرة المعارضة عليها. ويسعى الوفد بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان الى التوصل لآلية تؤمن تقسيط جزء من الاموال وامكانية تسديد الباقي من الاحتياط.

اللواء : أسرار

همس

تستعد مجموعات ناشطة، في أوروبا إلى تقديم دعاوى قضائية بمواضيع مالية، تتناول شخصيات تناوبت على السلطة المالية في السنوات الماضية..



غمز

بدأت طلائع البدائل تلوح في الأفق، إذا بقي الجو قاتماً حتى بعد غدٍ الجمعة..



لغز

ترددت معلومات عن أن أوكار مافيات الدواء والدولار، والمواد الغذائية موجودة في بعض احياء الضواحي، والمعنيون على علم بها!