"بيت الوسط" : الحريري يعدّ تشكيلة حكومية جديدة .. واصطفافات الطائفية

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بعض ما جاء في مانشيت البناء : تشير مصادر مقربة من بيت الوسط أن «الحريري يعدّ تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين من دون ثلث معطل لأي مكون وسيوزّع حقائبها وفق المعيار الطائفي والمناطقي لمراعاتهما وفق الدستور وعندما يفرغ من ذلك سيحمل التشكيلة الجديدة الى بعبدا ويقدّمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإما يوافق عليها أو يرفضها وتكون مبادرة الرئيس بري انتهت».

وكان لافتة الاصطفافات الطائفية، إذ استقبل الحريري ظهر اليوم في «بيت الوسط» عضوين معارضين للحريري، وهما النائبان عدنان طرابلسي وجهاد الصمد وأعلنا دعمهما للحريري في تأليف الحكومة. ولفت الصمد الى ضرورة تأليف الحكومة «مع الحفاظ على الثوابت وعدم خلق أعراف جديدة من شأنها أن تمسّ بصلاحية أي مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية، وخاصة مقام رئاسة الحكومة الذي نحرص عليه أشد الحرص».