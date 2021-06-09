البناء : إيران مستعدة لتزويد لبنان بكل ما يحتاجه في قطاع الكهرباء والمحروقات والأدوية .. والتنفيذ ينتظر القرار

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بعض ما جاء في مانشيت البناء : أشارت مصادر نيابية في فريق ال-مقاوم-ة ومطلعة على ملف الكهرباء لـ«البناء» أن إيران مستعدة لتزويد لبنان بكل ما يحتاجه على عدة صعد لا سيما بقطاع الكهرباء والمحروقات والأدوية. والمفاوضات انتهت في هذا الملف والتنفيذ ينتظر القرار الأخير لتبدأ البواخر الإيرانية بالإبحار الى لبنان. وشددت المصادر على أن ح-زب الله سينتظر المعنيين وقتاً ليس طويلاً لحل ازمة المحروقات. وفي حال لم تحل فسيمضي بالحصول على الدعم الإيراني بالمحروقات من دون أية خشية أو اعتبار لردة الفعل الأميركية.