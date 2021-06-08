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حسن يفتتح المركز الأكبر للتلقيح غدا وماراتون فايزر في عطلة الأسبوع... اليكم التفاصيل

8
JUNE
2021
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أعلن وزارة الصحة العامة في بيان، "تنظيم ماراتون فايزر الثالث، وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح لعمر 55 عاما وما فوق، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة، وذلك السبت والأحد المقبلين في كل المحافظات اللبنانية من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء".

وأوضحت أنها "ستعمد الى تقريب المواعيد المحددة في وقت سابق لذوي الحاجات الخاصة ليومي السبت والاحد وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة لهم لتسريع تمنيعهم، مع التشديد على أهمية التسجيل المسبق على المنصة لغير المسجلين منهم حتى الآن حرصا على تفادي الازدحام وتمنيع أكبر نسبة معينة من الأشخاص، وتنطبق ضرورة التسجيل المسبق على كامل الفئة المستهدفة المذكورة أعلاه".

وأكدت الوزارة "التزامها وسعيها اليومي لتحقيق التمنيع المجتمعي في أقرب فرصة ممكنة سواء من خلال مبادرة الماراتون الأسبوعي أم من خلال تكثيف المواعيد عبر المنصة. وفي هذا السياق، يفتتح وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن يوم غد مركز ميغا سنتر الأكبر للتلقيح في لبنان بإدارة الصليب الاحمر في سيتي مول - الدورة".

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