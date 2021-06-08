استقبالات الوزير باسيل

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم، وفدا من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون حلو، قدم شرحا عن واقع عمل المقاولين والمصاعب والمشاكل التي تواجههم.

وشدد باسيل على وجوب انصاف هذا القطاع الاساسي في الدورة الاقتصادية، لافتا الى ضرورة أن يُنصف في الاعلام والقضاء منعا لأي ظلامة تقع عليه نتيجة أي تعميم خاطئ في التوصيف، وفي الوقت نفسه أن يحاسب قضائيا من تثبت ادانته.

وأكد باسيل ضرورة استكمال المشاريع الانشائية العامة وتأمين مستلزماتها ومساعدة المقاولين على تخطي الصعوبات الناتجة من الأزمة الحاصلة.

كما نبّه من مغبة تعمّد قطع المواد الأساسية والحيوية مثل الدواء والمحروقات والكهرباء والترابة، لأن هذا التصرف جريمة لا يمكن السكوت عنها. واكد عدم جواز انقطاع الترابة وبيعها في السوق السوداء ليستفيد بعض التجار والسماسرة ويُحرَم منها البناؤون، بما يضرّ ليس فقط بقطاع البناء بل تحديدا في عملية اعادة إعمار بيروت ومرفئها.

القائم بالأعمال البريطاني

وعرض باسيل مع القائم بالأعمال البريطاني مارتن لنغدن الوضع الاقليمي، وضرورة تشكيل حكومة قادرة على انجاز الاصلاحات الضرورية بالسرعة القصوى.

وسأل باسيل لنغدن امكان أن تلاحق بريطانيا من ضمن قوانينها الوطنية، من حوّل الاموال عن غير وجه حق ومن اقدم على جرائم التبييض واساءة استخدام المال العام.