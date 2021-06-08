living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استقبالات الوزير باسيل

8
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم، وفدا من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون حلو، قدم شرحا عن واقع عمل المقاولين والمصاعب والمشاكل التي تواجههم.
وشدد باسيل على وجوب انصاف هذا القطاع الاساسي في الدورة الاقتصادية، لافتا الى ضرورة أن يُنصف في الاعلام والقضاء منعا لأي ظلامة تقع عليه نتيجة أي تعميم خاطئ في التوصيف، وفي الوقت نفسه أن يحاسب قضائيا من تثبت ادانته.
وأكد باسيل ضرورة استكمال المشاريع الانشائية العامة وتأمين مستلزماتها ومساعدة المقاولين على تخطي الصعوبات الناتجة من الأزمة الحاصلة.
كما نبّه من مغبة تعمّد قطع المواد الأساسية والحيوية مثل الدواء والمحروقات والكهرباء والترابة، لأن هذا التصرف جريمة لا يمكن السكوت عنها. واكد عدم جواز انقطاع الترابة وبيعها في السوق السوداء ليستفيد بعض التجار والسماسرة ويُحرَم منها البناؤون، بما يضرّ ليس فقط بقطاع البناء بل تحديدا في عملية اعادة إعمار بيروت ومرفئها.

القائم بالأعمال البريطاني
وعرض باسيل مع القائم بالأعمال البريطاني مارتن لنغدن الوضع الاقليمي، وضرورة تشكيل حكومة قادرة على انجاز الاصلاحات الضرورية بالسرعة القصوى.
وسأل باسيل لنغدن امكان أن تلاحق بريطانيا من ضمن قوانينها الوطنية، من حوّل الاموال عن غير وجه حق ومن اقدم على جرائم التبييض واساءة استخدام المال العام.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout