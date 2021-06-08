باسيل: جريمة لا يمكن السكوت عنها

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غرّد رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عبر "تويتر": "بعد استقبالي نقابة المتعهدين، أقول حرام تمادي الظلم.لا يجوز انقطاع الترابة وبيعها بالسوق السوداء ليستفيد تجار وسماسرة ويُحرَم منها البناؤون. الترابة لا تمسّ فقط قطاع البناء واعادة اعمار بيروت ومرفئها، بل تطال الصناعة والزراعة والسياحة والسكن، بالبحر وبالجبل، على ابواب الصيف".



وأضاف: "لا يجوز التقاعس وترك البلد تحت رحمة مستشار عليه شبهات جرّاء تصرّفاته. فهمنا وسكتنا عن عدم تحمّل المسؤولية، ولكن تعمّد قطع البلد من مواد اساسية وحيوية مثل الدواء والمحروقات والكهرباء والترابة، جريمة لا يمكن السكوت عنها".