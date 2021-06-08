living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برّي: هذا الأسبوع حاسم حكومياً...

8
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "هذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة للأزمة الحكومية، لأن لبنان لم يعد بامكانه التحمّل"، وأبلغ نقيب المحررين جوزيف القصيفي أن "مشكلة لبنان داخلية مئة بالمئة، وأن كل الناس راغبة بمساعدة لبنان".

 

وكان بري استقبل النقيب القصيفي وتسلّم منه نسخة عن اقتراح القانون المعجّل المكرر، الذي يؤمّن الضمان الصحي لجميع المحررين الصحافيين المنتسبين الى النقابة.

 

وقال القصيفي بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وقدمت له نسخة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به نقابة المحررين في شأن تمكين الصحافيين المنتسبين الى النقابة من غير المرتبطين بعقد عمل وبالتالي غير المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من الانتساب مع عائلاتهم الى الصندوق والاستفادة من التقديمات الصحية في حالتي المرض والأمومة، وذلك قبل وبعد تقاعدهم وبلوغهم السن القانونية".
أضاف: "وقد سجّل الاقتراح في الأمانة العامة لمجلس النواب موقعا من عشرة نواب يمثلون مختلف الكتل البرلمانية، وتمنيت على الرئيس بري أن يحظى اقتراح القانون بإهتمامه ورعايته ومتابعته فوعدني خيرا.

 

وتابع: "أمّا في الشأن السياسي وفي ما يتعلق بالأزمة الحكومية والمساعي التي يبذلها فقد أبلغني دولته ما يأتي: المفروض أن يكون هذا الأسبوع حاسما لأن لبنان لم يعد في إمكانه التحمّل. فنظرة واحدة على الشارع وعلى العائلات وعلى الخدمات تعطينا العبر وإن شاءالله تكون النتائج ايجابية وهناك اتصالات حثيثة لتذليل العقبتين ليس أكثر. وردا على سؤال حول اجتماع الفاتيكان في الأول من تموز قال بري: في رأيي أن الاجتماع مهم جدا وأهميته لما بعد تأليف الحكومة وهو دعوة صارخة لتقديم الدعم للبنان انذاك".

 

وأضاف القصيفي: "وجدد الرئيس بري التأكيد أن مشكلة لبنان داخلية مئة بالمئة لا أكثر ويؤسفني القول أن الجو الدولي والعربي والعالم كله يهتم بلبنان أكثر من اللبنانيين أنفسهم. فإذا لم تقدم المساعدة لنفسك لا تستطيع أن تطلب المساعدة من الغير، وأكبر دليل على ذلك المسعى الفرنسي. فكلّ الناس راغبة بمساعدة لبنان ويبقى على اللبنانيين أن يبدأو بمساعدة أنفسهم. هذا الكلام سمعته أمس من وفد البنك الدولي وأسمعه بإستمرار من السفراء الذين يزورونني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout