إشكال بسبب البنزين ... وإطلاق نار!

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أصيب (م. ع) بجروح ورضوض نتيجة إشكال وقع في البداوي بالقرب من مدخل الأوتوستراد الجديد، حيث عمد أحد الاشخاص إلى ركن سيارته أمام مقهى تعود ملكيته لشخص من آل كحيل، منتظراً في طابور سيارات دوره لتعبئة سيارته بالوقود من إحدى محطات المحروقات في المنطقة.



لكن تلاسناً حصل بين مالك السيارة وصاحب المقهى بسبب إيقاف السيارة أمام مقهاه تطور إلى إشكال، أقدم خلاله صاحب المقهى على تكسير سيارة م. ع. وضربه بآلات حادة، قام بعدها صاحب السيارة باستدعاء أبنائه الذين كان بحوزتهم مسدس حربي وبندقية حربية، حيث قاموا بإطلاق النار باتجاه المقهى قبل تكسيره.