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الرئيس عون: أدعو القضاة إلى التمسك بالنزاهة والتجرد وعدم التبعية

8
JUNE
2021
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رئيس الجمهورية في ذكرى استشهاد القضاة الأربعة في محكمة صيدا: أدعو القضاة إلى التمسك بالنزاهة والتجرد وعدم التبعية لتستقيم المحاسبة في لبنان
 
الرئيس عون تابع مع وزير الطاقة موضوع انشاء سد جنة مع النائب البستاني مراحل المعالجة الجارية لملف التصدير الى السعودية
 
حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أرواح القضاة الشهداء الأربعة الذين سقطوا في محكمة صيدا بتاريخ 8/6/1999 برصاص مسلحين اقتحموا قاعة المحكمة في جريمة لا سابقة لها.
 
وقال الرئيس عون لمناسبة ذكرى استشهاد القضاة الأربعـــة: وليد هرموش، حسن عثمان، عاصم أبو ضاهر، وعماد شهاب:
 
"في مثل هذا اليوم قبل 22 سنة، سقط أربعة قضاة على قوس العدالة في جريمة نكراء زرعت الدماء على طريق الحق.
 
في هذه الذكرى أحييى أرواح شهداء العدالة، وأدعو القضاة إلى التمسك بحصانتهم الحقيقية وهي النزاهة والتجرد وعدم التبعية واستقامة الممارسة فتستقيم المحاسبة في لبنان، ويتحقق النهوض".
 
لجنة متابعة سد جنة
الى ذلك استقبل الرئيس عون، في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وفدا من لجنة متابعة سد جنة ضم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران والمحامي أنطوان كعدي والمهندسين زياد زخور وجورج رزق ورمزي صليبا وجورج ملكي.
 
 وقد عرض المجتمعون المراحل التي قطعتها عملية انشاء السد والصعوبات التي تواجه استكمال تنفيذه من مختلف النواحي، علما ان هذا السد سوف يؤمن بعد إنجازه 38 مليون متر مكعب من المياه، 30 مليون منها لمدينة بيروت، و8 ملايين لمنطقة جبيل وضواحيها، إضافة الى قدرته على انتاج نحو مئة ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
 
كما عرض المجتمعون لكلفة انجاز المشروع، حيث تقرر اجراء الاتصالات اللازمة لتأمين الحاجات الضرورية لضمان استمرار العمل في السد.
 
النائب فريد البستاني
 
واستقبل الرئيس عون رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني الذي اطلع رئيس الجمهورية على ما تقوم به اللجنة النيابية بالتعاون مع الحكومة لمعالجة ملف التصدير الى السعودية، والتصرف بحزم وحكمة لمعالجة تداعيات القرار السعودي على القطاعين الزراعي والصناعي.
 
وأوضح النائب البستاني ان البحث تناول أيضا البطاقة التمويلية والمشروع الذي تقدم به "تكتل لبنان القوي" الى مجلس النواب إضافة الى عدد من المواضيع المتصلة بانماء منطقة الشوف.
وأشار الى ان الرئيس عون اكد له على أهمية أمن الجبل، وضرورة المحافظة على السلم الأهلي فيه والعيش المشترك بين أبنائه.
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