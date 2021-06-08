living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أين المؤامرة على رياض سلامة؟

8
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت نور الهاشم في "المدن"

 

المؤامرة التي تتحدث عنها وسائل اعلام لبنانية ضد حاكم مصرف لبنان، يتم الترويج لها على أنها وقائع، تسعى لتسخيف أي مسار قضائي ضد الحاكم للتحقق من فرضيات متعلقة باستغلال النفوذ، في محاولة لتقصي الأموال المحوّلة والمنهوبة التي أدّت الى ضياع أموال المودعين.

 

ثمة أوركسترا إعلامية تمنع على اللبنانيين حتى السؤال عن ودائعهم. رياض سلامة بريء؟ حسناً. ليس الإعلام من يحكم، بل القضاء. وحده القضاء يحسم في الشبهات، على قاعدة النفي أو الإثبات.. وهو مسار مبدئي، يرفض بعض وسائل الإعلام اللبنانية حتى طرحها كتساؤل بريء..

 

تجندت وكالة "المركزية" ووكالة "أخبار اليوم" في حملة الهجوم على منتقدي سلامة، أو مَن يطرحون تلك الأسئلة عليه. تتحدث الوكالة الأولى عن "شبكة سياسية - أمنية تدير حملة إقليمية على سلامة"، قائلة إن "المعركة المفتوحة على سلامة أظهرت وجود شبكة منظمة سياسية أمنية استخباراتية مالية إعلامية تدير الحملة وترصد لها ملايين الدولارات التي تصرف على الرشوة وشراء الذمم ومحاولة اختراق بعض الدوائر المالية والمعلوماتية من أجل الحصول على معلومات توظف سياسياً وإعلامياً وقضائياً في غير إطارها الصحيح وفي غير سياقها الحقيقي".

 

أما "أخبار اليوم" فتقول: "في حين يبدو أن الملف في سويسرا "نائم" بفعل أن لا جديد فيه منذ 6 أشهر، كان المطلوب "إثارة" إعلامية جديدة بهدف التشويش على خطوات مصرف لبنان ليس أكثر".

 

والحال ان هذا الضخّ المؤامراتي، يشوش على اي مسعى جدي للتحقق من أموال المودعين. يتحدث الكتاب عن مؤامرة، ولا يتحدثون عن أسباب ضياع أموال الناس التي يفترض بحاكم المصرف المركزي، المؤتمن عليها، معرفة وجهتها. ويتحمل مسؤولية معنوية في المقام الأول، وهو في المنطق، يجب أن يُسأل عنها، كما تُسأل الحكومات والجهات السياسية عنها.

 

ما يُكتب، يُسعى منه لطي صفحة الودائع، ورسم خريطة مؤامرة تمتد من لبنان الى سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة ولندن، ما يدفع للسؤال عما إذا كان سلامة أقوى من السيستم، ومن الدول المعنية وأجهزتها القضائية التي تحتاج الى وشاية كي تبني مضبطة اتهام!

 

في ذلك استخفاف بالعقول وإهانة لدول كبيرة تطرح المسار المفترض، من غير إدانة ثابتة. لكن البعض، لحسابات معينة، يريد أن يحرم دولاً كبرى من هذا الحق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout