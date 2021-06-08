حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات.. والسبب؟

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أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الفياضية – الحازمية باتجاه بيروت، وعلى اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت بسبب التوافد الى محطات المحروقات.

كما أشارت الى أن حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار دون عوائق للسير.

هذا وغردت عبر “تويتر”، لافتة الى أن حركة المرور كثيفة في ضبيه وجل الديب والدورة، وكذلك على جسر العدلية باتجاه الاشرفية وعلى طريق الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي وعلى طريق الشويفات عند مفرق العمروسية.

كما اشارت الى أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المتن السريع محلة نهر الموت باتجاه الاوتوستراد الساحلي، وعلى اوتوستراد غزير باتجاه جونيه حتى ذوق مكايل.