عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 حزيران 2021

الأخبار : اسرائيل في مواجهة الاسرى والصواريخ
بري يلتزم اقرار الـ«الكابيتال كونترول»
المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً
الديار : الانجازات الوهمية: حلّ مُؤقت للكهرباء و «الكابيتال كونترول» لزوم ما لا يلزم
لا «سقف زمنياً» لمبادرة بري... وباسيل يُعاتب «الحلفاء»: لماذا تعويم الحريري !
ترقب لتداعيات الازمة الداخلية.. واستراتيجية «اسرائيلية مُبتكرة» للهروب من مُواجهة حزب الله
نداء الوطن : باسيل يستبق إطلالة نصرالله برسائل "تحت الزنار"
قانون "تأميم الودائع": "كونترول" الأمر الواقع
اللواء : «مورفين مؤقت» لإبعاد العتمة.. والاعتذار على الطاولة
العماد عون يزور السفير السعودي.. وبعبدا تحرك ملف بسري مع البنك الدولي
البناء : ارتباك في الكيان بعد إلغاء الشرطة مسيرة الأعلام في القدس… ومنظمة الهيكل تهدّد باقتحام الأقصى / انفراج أزمة الفيول وإعداد الكابيتال كونترول… مرحلة انتقاليّة في الوقت الضائع / التصعيد السياسيّ يحجب مساعي الحلحلة… وإصرار أصحاب المبادرات على الصبر /
النهار : تمويل قسري للكهرباء و"ولادة" الكابيتال كونترول
الجمهورية : عنوان المرحلة : تضييع الوقت
the daily star : FPM retreating from Berri’s 24-member Cabinet pitch
l'orient le jour : EDL : accord pour un déblocage de crédits cette semaine