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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 حزيران 2021

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الأخبار : اسرائيل في مواجهة الاسرى والصواريخ

بري يلتزم اقرار الـ«الكابيتال كونترول»

المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً

 

 

الديار : الانجازات الوهمية: حلّ مُؤقت للكهرباء و «الكابيتال كونترول» لزوم ما لا يلزم
لا «سقف زمنياً» لمبادرة بري... وباسيل يُعاتب «الحلفاء»: لماذا تعويم الحريري !
ترقب لتداعيات الازمة الداخلية.. واستراتيجية «اسرائيلية مُبتكرة» للهروب من مُواجهة حزب الله

 

 

 

نداء الوطن : باسيل يستبق إطلالة نصرالله برسائل "تحت الزنار"
قانون "تأميم الودائع": "كونترول" الأمر الواقع

 

 

 

اللواء : «مورفين مؤقت» لإبعاد العتمة.. والاعتذار على الطاولة
العماد عون يزور السفير السعودي.. وبعبدا تحرك ملف بسري مع البنك الدولي

 

 


البناء : ارتباك في الكيان بعد إلغاء الشرطة مسيرة الأعلام في القدس… ومنظمة الهيكل تهدّد باقتحام الأقصى / انفراج أزمة الفيول وإعداد الكابيتال كونترول… مرحلة انتقاليّة في الوقت الضائع / التصعيد السياسيّ يحجب مساعي الحلحلة… وإصرار أصحاب المبادرات على الصبر /

 

 


النهار : تمويل قسري للكهرباء و"ولادة" الكابيتال كونترول

 

 

 

الجمهورية : عنوان المرحلة : تضييع الوقت

 

 

 

the daily star : FPM retreating from Berri’s 24-member Cabinet pitch

 

 


l'orient le jour : EDL : accord pour un déblocage de crédits cette semaine

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