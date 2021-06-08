عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 حزيران 2021

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الأخبار : اسرائيل في مواجهة الاسرى والصواريخ

بري يلتزم اقرار الـ«الكابيتال كونترول»



المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً





الديار : الانجازات الوهمية: حلّ مُؤقت للكهرباء و «الكابيتال كونترول» لزوم ما لا يلزم

لا «سقف زمنياً» لمبادرة بري... وباسيل يُعاتب «الحلفاء»: لماذا تعويم الحريري !

ترقب لتداعيات الازمة الداخلية.. واستراتيجية «اسرائيلية مُبتكرة» للهروب من مُواجهة حزب الله

نداء الوطن : باسيل يستبق إطلالة نصرالله برسائل "تحت الزنار"

قانون "تأميم الودائع": "كونترول" الأمر الواقع

اللواء : «مورفين مؤقت» لإبعاد العتمة.. والاعتذار على الطاولة

العماد عون يزور السفير السعودي.. وبعبدا تحرك ملف بسري مع البنك الدولي



البناء : ارتباك في الكيان بعد إلغاء الشرطة مسيرة الأعلام في القدس… ومنظمة الهيكل تهدّد باقتحام الأقصى / انفراج أزمة الفيول وإعداد الكابيتال كونترول… مرحلة انتقاليّة في الوقت الضائع / التصعيد السياسيّ يحجب مساعي الحلحلة… وإصرار أصحاب المبادرات على الصبر /



النهار : تمويل قسري للكهرباء و"ولادة" الكابيتال كونترول

الجمهورية : عنوان المرحلة : تضييع الوقت

the daily star : FPM retreating from Berri’s 24-member Cabinet pitch



l'orient le jour : EDL : accord pour un déblocage de crédits cette semaine